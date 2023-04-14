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Купить коммерческую недвижимость в Nagykatai jaras, Венгрия

Надьката
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4 объекта найдено
Коммерческаяв Тапиобичке, Венгрия
Коммерческая
Тапиобичке, Венгрия
128 м²
€ 167,433
Коммерческаяв Надьката, Венгрия
Коммерческая
Надьката, Венгрия
800 м²
€ 518,246
Коммерческаяв Тапиодьёрдьдье, Венгрия
Коммерческая
Тапиодьёрдьдье, Венгрия
63 м²
€ 28,969
Коммерческаяв Tapioszecso, Венгрия
Коммерческая
Tapioszecso, Венгрия
234 м²
€ 188,599
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Параметры недвижимости в Nagykatai jaras, Венгрия

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