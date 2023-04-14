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Купить коммерческую недвижимость в Надьканижаский яраш, Венгрия

Надьканижа
4
4 объекта найдено
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
870 м²
€ 401,233
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
70 м²
€ 79,704
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
4 445 м²
€ 1,063,069
Коммерческаяв Надьканижа, Венгрия
Коммерческая
Надьканижа, Венгрия
251 м²
€ 102,615
Distinguished investment! Nagykanizsa is a multi-functional immovable salesman on his busy …

Параметры недвижимости в Надьканижаский яраш, Венгрия

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