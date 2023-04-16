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Купить коммерческую недвижимость в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

Мошонмадьяровар
2
Яношшоморья
1
5 объектов найдено
Коммерческаяв Rajka, Венгрия
Коммерческая
Rajka, Венгрия
611 м²
€ 2,350,000
Коммерческаяв Яношшоморья, Венгрия
Коммерческая
Яношшоморья, Венгрия
552 м²
€ 795,177
Коммерческаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Коммерческая
Мошонмадьяровар, Венгрия
184 м²
€ 226,625
Коммерческаяв Ашваньраро, Венгрия
Коммерческая
Ашваньраро, Венгрия
335 м²
€ 70,241
Коммерческаяв Мошонмадьяровар, Венгрия
Коммерческая
Мошонмадьяровар, Венгрия
240 м²
€ 102,105
Этот просторный магазин находится в центре на 90 нм, которые можно ударить с его стороны, не…

Параметры недвижимости в Mosonmagyarovari jaras, Венгрия

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