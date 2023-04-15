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Продажа офисных помещений в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
1
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1 объект найдено
Офисв Miskolci jaras, Венгрия
Офис
Miskolci jaras, Венгрия
492 м² 1 Этаж
€ 83,882
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

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