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Купить коммерческую недвижимость в Miskolci jaras, Венгрия

Мишкольц
3
Альшожольца
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Бюксенткерест, Венгрия
Коммерческая
Бюксенткерест, Венгрия
450 м²
€ 404,695
Коммерческаяв Альшожольца, Венгрия
Коммерческая
Альшожольца, Венгрия
2 000 м²
€ 1,331,234
В промышленной части Felsőzsolca мы предлагаем завод по переработке мяса для Sajó-Hús KFT, к…
Отельв Miskolci jaras, Венгрия
Отель
Miskolci jaras, Венгрия
860 м²
€ 1,100,000
На продажу выст…
Коммерческаяв Kisgyor, Венгрия
Коммерческая
Kisgyor, Венгрия
85 м²
€ 61,237
Офисв Miskolci jaras, Венгрия
Офис
Miskolci jaras, Венгрия
492 м² 1 Этаж
€ 83,882
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…
Коммерческаяв Miskolci jaras, Венгрия
Коммерческая
Miskolci jaras, Венгрия
5 772 м²
€ 3,022,562
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Miskolc Park Center на продажу или 3 дорога являются недвижимостью,…

Параметры недвижимости в Miskolci jaras, Венгрия

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