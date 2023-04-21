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Коммерческая недвижимость в Мишкольц, Венгрия

3 объекта найдено
Отель в Miskolci jaras, Венгрия
Отель
Miskolci jaras, Венгрия
860 м²
€ 1,100,000
На продажу выст…
Офис в Miskolci jaras, Венгрия
Офис
Miskolci jaras, Венгрия
492 м² 1 Этаж
€ 84,918
Отличительная деловая и образовательная возможность! В Diósgyőr, на оживленном месте, 492 M2…
Коммерческая в Miskolci jaras, Венгрия
Коммерческая
Miskolci jaras, Венгрия
5 772 м²
€ 3,059,898
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Miskolc Park Center на продажу или 3 дорога являются недвижимостью,…
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