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Купить коммерческую недвижимость в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

Мезёкёвешд
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6 объектов найдено
Коммерческаяв Бюкжерц, Венгрия
Коммерческая
Бюкжерц, Венгрия
825 м²
€ 344,613
An iconic hotel inn in the mountains is for sale in Bükkzsérc, at the southern foot of the B…
Коммерческаяв Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
300 м²
€ 410,884
In the north-western part of Mezőkövesd, next to the main road 3, a 17,686 m² Gip 1.2 indust…
Коммерческаяв Богач, Венгрия
Коммерческая
Богач, Венгрия
900 м²
€ 437,393
For sale in Bogács, a pension built in 2005, which has been continuously developed and expan…
Коммерческаяв Мезёкёвешд, Венгрия
Коммерческая
Мезёкёвешд, Венгрия
24 177 м²
€ 662,717
Коммерческаяв Богач, Венгрия
Коммерческая
Богач, Венгрия
800 м²
€ 357,867
Коммерческаяв Buekkabrany, Венгрия
Коммерческая
Buekkabrany, Венгрия
1 000 м²
€ 938,407

Параметры недвижимости в Mezokoevesdi jaras, Венгрия

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