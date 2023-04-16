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Купить коммерческую недвижимость в Mateszalkai jaras, Венгрия

Вайя
2
2 объекта найдено
Коммерческаяв Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
2 924 м²
€ 204,117
Коммерческаяв Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
80 м²
€ 34,461

Параметры недвижимости в Mateszalkai jaras, Венгрия

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