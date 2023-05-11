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Коммерческая недвижимость в Martonvasari jaras, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческая в Мартонвашар, Венгрия
Коммерческая
Мартонвашар, Венгрия
Площадь 227 м²
€ 193,839
Инвестиционная в Эрчи, Венгрия
Инвестиционная
Эрчи, Венгрия
Площадь 2 100 м²
€ 804,970
Офис в Дьюро, Венгрия
Офис
Дьюро, Венгрия
Площадь 297 м²
€ 149,685
Офис в Kajaszo, Венгрия
Офис
Kajaszo, Венгрия
Площадь 320 м²
€ 170,411
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