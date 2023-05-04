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Коммерческая недвижимость в Мартонвашар, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Мартонвашар, Венгрия
Коммерческая
Мартонвашар, Венгрия
227 м²
€ 192,028
Realting.com
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