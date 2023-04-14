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Купить коммерческую недвижимость в Marcali jaras, Венгрия

Марцали
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6 объектов найдено
Коммерческаяв Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
22 м²
€ 28,969
Коммерческаяв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
511 м²
€ 794,644
Коммерческаяв Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Коммерческая
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
45 м²
€ 292,900
Коммерческаяв Libickozma, Венгрия
Коммерческая
Libickozma, Венгрия
1 100 м²
€ 588,475
Коммерческаяв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
180 м²
€ 294,238
Коммерческаяв Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
500 м²
€ 386,108
На бане Балатонмария, оживленном, построенном пляже, продается комплекс самообслуживания - р…

Параметры недвижимости в Marcali jaras, Венгрия

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