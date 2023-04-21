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Коммерческая недвижимость в Lenti jaras, Венгрия

Ленти
4
7 объектов найдено
Коммерческая в Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
320 м²
€ 250,000
Коммерческая в Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
892 м²
€ 1,057,098
Коммерческая в Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
115 м²
€ 100,929
Коммерческая в Zalabaksa, Венгрия
Коммерческая
Zalabaksa, Венгрия
105 м²
€ 23,107
Коммерческая в Пака, Венгрия
Коммерческая
Пака, Венгрия
380 м²
€ 146,081
Коммерческая в Пака, Венгрия
Коммерческая
Пака, Венгрия
350 м²
€ 122,177
Коммерческая в Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
291 м²
€ 103,597
ТОЛЬКО НАС!!!Торговая площадь на первом этаже 300 м² будет продана в центре Ленти. Ремонт уж…
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