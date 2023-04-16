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Купить коммерческую недвижимость в Ленти, Венгрия

4 объекта найдено
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
320 м²
€ 250,000
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
892 м²
€ 1,057,696
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
115 м²
€ 100,733
Коммерческаяв Ленти, Венгрия
Коммерческая
Ленти, Венгрия
291 м²
€ 102,342
ТОЛЬКО НАС!!!Торговая площадь на первом этаже 300 м² будет продана в центре Ленти. Ремонт уж…
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