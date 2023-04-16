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Купить коммерческую недвижимость в Kozarmisleny, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
840 м²
€ 1,537,341
Коммерческаяв Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
1 500 м²
€ 648,105
На часто посещаемой части Kozármisleny для продажи, 4233 M2 участков торговый центр, работаю…
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