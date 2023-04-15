Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Ваш
  5. Koszegi jaras

Купить коммерческую недвижимость в Koszegi jaras, Венгрия

Buek
3
Кёсег
2
5 объектов найдено
Коммерческаяв Buek, Венгрия
Коммерческая
Buek, Венгрия
93 м²
€ 81,019
Коммерческаяв Кёсег, Венгрия
Коммерческая
Кёсег, Венгрия
270 м²
€ 106,499
Коммерческаяв Buek, Венгрия
Коммерческая
Buek, Венгрия
41 м²
€ 63,899
Коммерческаяв Кёсег, Венгрия
Коммерческая
Кёсег, Венгрия
1 685 м²
€ 665,617
Коммерческаяв Buek, Венгрия
Коммерческая
Buek, Венгрия
504 м²
€ 159,184
На продавце Bük на 30 лет можно рассмотреть, made go in с гостями, предоставляющими, Рабочий…

Параметры недвижимости в Koszegi jaras, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти