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Коммерческая недвижимость в Komaromi jaras, Венгрия

Комаром
7
Ач
1
10 объектов найдено
Коммерческая в Bana, Венгрия
Коммерческая
Bana, Венгрия
245 м²
€ 159,362
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
477 м²
€ 184,594
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
230 м²
€ 535,000
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
21 м²
€ 23,639
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
244 м²
€ 66,135
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
104 м²
€ 132,801
Офис в Комаром, Венгрия
Офис
Комаром, Венгрия
404 м²
€ 344,668
Прекрасная возможность для инвесторов, предпринимателей! 404 M2, продающих в центральной час…
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
337 м²
€ 91,912
We offer for sale in the central part of Komárom, a 337 m2 store, it used to operate as an A…
Коммерческая в Ач, Венгрия
Коммерческая
Ач, Венгрия
559 м²
€ 229,779
Мы предлагаем магазин площадью 559 м2 в Ач для продажи, он используется для работы в качеств…
Коммерческая в Моча, Венгрия
Коммерческая
Моча, Венгрия
53 м²
€ 460,199
M1 на средней части автомагистрали, в которую входит шведский стол, постоянно работающий продавцом!
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