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Продажа офисных помещений в Komarom-Esztergom, Венгрия

Будапешт
38
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38 объектов найдено
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 147 м²
Новое ЛИЦО ОФИСА (147 нм, конструктор) ПРОДАЕТСЯ в популярной части XIII округа!Здание обесп…
€272,978
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 82 м²
13. район Ньюлипот офис идеально подходит для Ясайской площади Мари, 82 кв.м., 2+1 комнатная…
€130,209
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 77 м²
В городском парке, в символическом доме, продается 3-комнатная квартира, подходящая для офис…
€116,233
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 117 м²
Этаж 1
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
€231,768
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 210 м²
НОВАЯ ПРОДАЖА ОФИСА СТРОИТЕЛЬСТВА, район VIII, часть Офицерского участка!ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ…
€367,305
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Рядом с площадью Деак выставлен на продажу офис площадью 83 кв.м, с высокой конструкцией, дв…
€162,820
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 341 м²
Мы предлагаем эксклюзивный офисный комплекс для покупки в небольшой подполье с близким досту…
€568,355
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 59 м²
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
€89,072
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 80 м²
Продается недвижимость 80 м2 на первом этаже нового здания. Отличный вариант для тех, кто хо…
€96,977
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 592 м²
ПАНОРАМНЫЕ ОФИСЫ БУДЫ На первом этаже можно найти 4 офиса, 1 большой (96 М2), один с видо…
€1,58 млн
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 262 м²
ОФИСЫ БУДАНСКОЙ ПАНОРАМЫНа первом этаже находится офис 4, 1 большой (96 м2), вид на улицу, 3…
€708,947
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 216 м²
ОФИСЫ БАДЫНа первом этаже 4 офиса, 1 большой (96 м2 ) с видом на улицу, 3 дворовых офиса (34…
€519,734
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Отличное расположение, оживленная дорога, недвижимость с видом на улицу, отличный вариант дл…
€143,466
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 114 м²
Будапешт II. В районе Dunaparton Premium офис продается на уровне 4 здания, оборудованном ко…
€352,078
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с мебелью
Будапешт, Венгрия
Площадь 129 м²
XIII. В Ньюлипоте, на пересечении улицы Вишеград, улицы Бальзак, продается крупная гражданск…
€215,968
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 99 м²
В сердце роющегося центра города, на Петёфи и Párizsi utca полюс, в круговой галерее, заказа…
€251,484
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Площадь 108 м²
Бп. 3. в районе площади Колосы продается двухэтажная внутренняя, но телесно-раздельная иорда…
€263,222
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 269 м²
I. По окружности тихий, возобновленный, солнечный, уличный офис, в котором находится TÁGAS T…
€453,530
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 39 м²
Маргит körút почти, со стороны улицы, 39-нанометровый продавец магазинов
€107,743
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 118 м²
Рядом с Lehel tér со специальным формирующим nappali + 2 комната, 118 нм-ов, квартира, глядя…
€237,563
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 181 м²
Lehel возле космоса подземный внутренний двухэтажный со специальной формовкой, 181 нм офисны…
€345,547
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 83 м²
Подвал для офиса в Липотваросе ищет своего клиента вместе с арендатором! Арендатор владее…
€143,738
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 157 м²
ОФИС БУДЕТ ПРОДАН ДЛЯ ПРОДАЖИ RÓZSA HILL В ВИЛОЧНОМ ПАРКЕ!
€227,965
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 80 м²
Downtown office you are suitable for a gallery with two entrances providing 80m2 -es with im…
€191,970
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Площадь 69 м²
На Старой Буде в Föld utcában недалеко от Бекси-утоз, продавец он 69 M2, 2 номера, в настоящ…
€123,581
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
Через 5. Район Vitkovics utcában это издательство строилось в 2012 году в мраморном корпусе …
€182,348
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 186 м²
Хороший трафик, многофункциональный эксплуатируемый, бизнес и офисный продавец X по окружности
€167,974
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 467 м²
Отличная инвестиционная возможность! В настоящее время они арендуют все офисы! Коммивояжер …
€403,138
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 121 м²
Ferencváros с хорошей организацией продажи в Gizella Parkban на его популярной и часто посещ…
€239,723
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Площадь 112 м²
Идеальный сайт - спокойный район, инвестиции стабильной ценности! ХОРОШАЯ ПАРКОВКА НА УЛИЦЕ…
€201,623

Типы недвижимости в Komarom-Esztergom

коммерческая недвижимость
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