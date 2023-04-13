Купить коммерческую недвижимость в Komarom-Esztergom, Венгрия

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Komarom-Esztergom
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Будапешт
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107 объектов найдено
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Коммерческая
Будапешт, Венгрия
32 м²
€ 119,654
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
189 м²
€ 66,771
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
3 475 м²
€ 5,315,002
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
3 823 м²
€ 607,227
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
55 м²
€ 131,742
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
65 м²
€ 0
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
286 м²
€ 289,734
В районе дворца продается это коммерческое помещение площадью почти 300 м2 -, зарегистрирова…
Офис
Будапешт, Венгрия
147 м²
€ 261,189
Новое ЛИЦО ОФИСА (147 нм, конструктор) ПРОДАЕТСЯ в популярной части XIII округа!Здание обесп…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
99 м²
€ 104,750
3 IN 1 ИЩЕТ КРЕАТИВНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ ТУЛАДОНОЗИРОВАННЫЙ ТРИ БЕЗУМНЫХ ДЕЙСТВИЯ НА ЦЕНЕ VIII…
Офис
Будапешт, Венгрия
82 м²
€ 124,586
13. район Ньюлипот офис идеально подходит для Ясайской площади Мари, 82 кв.м., 2+1 комнатная…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
193 м²
€ 254,743
This shop is waiting to be renovated in a popular part of District 2 - Kuruclesen.According …
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
180 м²
€ 153,782
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
381 м²
€ 334,086
Предлагаю на покупку полностью отремонтированную, модернизированную, соответствующую стандар…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
809 м²
€ 332,080
Гараж, парковка на продажу на площади Сигизмунд МоричаОтремонтированный гараж на 20-25 машин…
Офис
Будапешт, Венгрия
117 м²
1 Этаж
€ 221,758
Предлагаю на продажу в Ньюлипот, 117 кв.м, 3 + 1 полкомнатные, 1. наверху, недвижимость под …
Офис
Будапешт, Венгрия
210 м²
€ 351,442
НОВАЯ ПРОДАЖА ОФИСА СТРОИТЕЛЬСТВА, район VIII, часть Офицерского участка!ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
118 м²
€ 222,872
Купить на продажу 13.ker-i Riverside-on На продажу предложение с большим запасом с этажом…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
67 м²
€ 124,590
ПРОДАЖА НОВОГО БИЗНЕСА НА ОБУДАНСКОМ!Предлагаем на покупку III. Расположен на Редвари-роуд в…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
73 м²
€ 136,254
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
42 м²
€ 88,703
На продажу предложение в Corvin Sétánynál первый этаж улицы вход один, 42 нм, галерея магази…
Офис
Будапешт, Венгрия
341 м²
€ 543,809
Мы предлагаем эксклюзивный офисный комплекс для покупки в небольшой подполье с близким досту…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
239 м²
€ 777,825
Продается красивый красивый магазин на оживленной дороге в центре Будапешта, в центре V. Dis…
Офис
Будапешт, Венгрия
59 м²
€ 85,225
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
94 м²
€ 136,059
На предложение покупки, Будапешт IV. его окружность, недалеко от Újpest Városközpont, с техн…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
130 м²
€ 84,692
30 cake shops working well eaten are for sale with full equipment on Újpéteri telepen in a b…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
140 м²
€ 195,905
Предлагаю на покупку 147 кв.м безмеблированного магазина в районе 13, Ньюлипот. В магазине т…
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
91 м²
€ 142,638
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
70 м²
€ 86,920
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
134 м²
€ 132,609
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
77 м²
€ 149,325
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Параметры недвижимости в Komarom-Esztergom, Венгрия
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