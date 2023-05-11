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Коммерческая недвижимость в Комаром, Венгрия

7 объектов найдено
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 477 м²
€ 187,993
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 230 м²
€ 535,000
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 21 м²
€ 23,921
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 244 м²
€ 66,926
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 104 м²
€ 135,247
Офис в Комаром, Венгрия
Офис
Комаром, Венгрия
Площадь 404 м²
€ 344,210
Коммерческая в Комаром, Венгрия
Коммерческая
Комаром, Венгрия
Площадь 337 м²
€ 91,789
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