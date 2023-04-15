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Купить коммерческую недвижимость в Koermendi jaras, Венгрия

Кёрменд
3
Эрисентпетер
1
6 объектов найдено
Коммерческаяв Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
128 м²
€ 110,530
Коммерческаяв Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
107 м²
€ 66,107
Коммерческаяв Эрисентпетер, Венгрия
Коммерческая
Эрисентпетер, Венгрия
1 056 м²
€ 424,094
Коммерческаяв Байяншенье, Венгрия
Коммерческая
Байяншенье, Венгрия
751 м²
€ 927,706
Коммерческаяв Кёрменд, Венгрия
Коммерческая
Кёрменд, Венгрия
127 м²
€ 71,539
Коммерческаяв Szarvaskend, Венгрия
Коммерческая
Szarvaskend, Венгрия
54 503 м²
€ 332,012
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Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия

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