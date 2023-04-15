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  5. Kisvardai jaras

Купить коммерческую недвижимость в Kisvardai jaras, Венгрия

Кишварда
4
9 объектов найдено
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
140 м²
€ 68,692
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
426 м²
€ 572,431
Коммерческаяв Сабольчверешмарт, Венгрия
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
80 м²
€ 31,950
Коммерческаяв Сабольчверешмарт, Венгрия
Коммерческая
Сабольчверешмарт, Венгрия
430 м²
€ 144,457
Коммерческаяв Szabolcsbaka, Венгрия
Коммерческая
Szabolcsbaka, Венгрия
130 м²
€ 47,658
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
68 м²
€ 66,295
Коммерческаяв Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
56 м²
€ 66,295
Коммерческаяв Анарч, Венгрия
Коммерческая
Анарч, Венгрия
302 862 м²
€ 851,990
Коммерческаяв Pap, Венгрия
Коммерческая
Pap, Венгрия
350 м²
€ 47,711

Параметры недвижимости в Kisvardai jaras, Венгрия

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