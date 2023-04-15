Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Центральная Венгрия
  4. медье Пешт
  5. Gödöllő Regional Unit
  6. Киштарча

Купить коммерческую недвижимость в Киштарча, Венгрия

3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Киштарча, Венгрия
Инвестиционная
Киштарча, Венгрия
10 000 м²
€ 1,714,629
Коммерческаяв Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
2 464 м²
€ 3,061,838
Коммерческаяв Киштарча, Венгрия
Коммерческая
Киштарча, Венгрия
137 м²
€ 343,458
Realting.com
Перейти