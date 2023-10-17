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Инвестиционная недвижимость в Kiskunfelegyhazi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Инвестиционная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Площадь 1 125 м²
€282,778
Realting.com
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