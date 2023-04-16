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Купить коммерческую недвижимость в Кишкунфеледьхаза, Венгрия

2 объекта найдено
Коммерческаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
778 м²
€ 361,607
Продается в центре Кишкунфеледьхаза. ОТЛИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 778 кв.м., разделенные на несколько…
Коммерческаяв Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Коммерческая
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
340 м²
€ 125,084
Продается магазин площадью 340 кв.м в центре Кишкунфеледьхаза, который до сих пор функционир…
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