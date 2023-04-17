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Купить коммерческую недвижимость в Kiskoroesi jaras, Венгрия

Кишкёрёш
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2 объекта найдено
Коммерческаяв Кишкёрёш, Венгрия
Коммерческая
Кишкёрёш, Венгрия
240 м²
€ 105,739
В центре Кишкора, часто посещаемый, в хорошем месте, с изысканным дизайном, в настоящее врем…
Коммерческаяв Фюлёпсаллаш, Венгрия
Коммерческая
Фюлёпсаллаш, Венгрия
225 м²
€ 333,079
ИНВЕСТОРЫ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВНИМАНИЕ! Продается хорошо функционирующая винодельня в 25 км от …

Параметры недвижимости в Kiskoroesi jaras, Венгрия

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