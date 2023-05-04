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Коммерческая недвижимость в Кишкёрёш, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Кишкёрёш, Венгрия
Коммерческая
Кишкёрёш, Венгрия
240 м²
€ 105,486
В центре Кишкора, часто посещаемый, в хорошем месте, с изысканным дизайном, в настоящее врем…
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