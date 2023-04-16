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Купить коммерческую недвижимость в Kisberi jaras, Венгрия

Кишбер
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4 объекта найдено
Коммерческаяв Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
144 м²
€ 108,409
Коммерческаяв Кишбер, Венгрия
Коммерческая
Кишбер, Венгрия
120 м²
€ 120,602
Коммерческаяв Ete, Венгрия
Коммерческая
Ete, Венгрия
2 500 м²
€ 742,165
Коммерческаяв Асар, Венгрия
Коммерческая
Асар, Венгрия
1 054 м²
€ 181,697
Dör-Secesfehérvár на маршруте, рядом с главной дорогой, мы предлагаем это для продажи в дома…

Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия

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