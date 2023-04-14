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Купить инвестиционная недвижимость в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
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2 объекта найдено
Инвестиционнаяв Хевиз, Венгрия
Инвестиционная
Хевиз, Венгрия
410 м²
€ 165,593
Инвестиционнаяв Felsopahok, Венгрия
Инвестиционная
Felsopahok, Венгрия
300 м²
€ 173,606

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

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