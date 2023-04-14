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Купить отель в Keszthelyi jaras, Венгрия

Хевиз
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1 объект найдено
Отельв Хевиз, Венгрия
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
€ 455,000
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…

Параметры недвижимости в Keszthelyi jaras, Венгрия

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