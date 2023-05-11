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Коммерческая недвижимость в Кестхей, Венгрия

5 объектов найдено
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 360 м²
€ 508,827
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 54 м²
€ 64,344
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 36 м²
€ 53,575
Коммерческая с Инвестиции в Кестхей, Венгрия
Коммерческая с Инвестиции
Кестхей, Венгрия
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
€ 215,000
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 450 м²
€ 481,905
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