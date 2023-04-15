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Купить коммерческую недвижимость в Керепеш, Венгрия

3 объекта найдено
Коммерческаяв Керепеш, Венгрия
Коммерческая
Керепеш, Венгрия
2 866 м²
€ 1,706,979
Помещения на продажу в Керепес. Участок находится на окраине Керепеса на участке 10.068 м2.…
Коммерческаяв Керепеш, Венгрия
Коммерческая
Керепеш, Венгрия
100 м²
€ 119,811
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Коммерческаяв Керепеш, Венгрия
Коммерческая
Керепеш, Венгрия
120 м²
€ 81,639
Продавец птичьего трезубца - это магазины площадью 120 квадратных метров в самой оживленной …
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