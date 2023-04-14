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Продажа офисных помещений в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
2
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2 объекта найдено
Офисв Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
76 м² 3 Этаж
€ 84,469
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
Офисв Kecskemeti jaras, Венгрия
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
115 м²
€ 95,813
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

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