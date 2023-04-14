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Купить инвестиционная недвижимость в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 614,297
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€ 416,653
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€ 1,282,010

Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

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