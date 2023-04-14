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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kecskemeti jaras
Купить коммерческую недвижимость в Kecskemeti jaras, Венгрия
Кечкемет
23
Лайошмиже
2
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27 объектов найдено
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
41 м²
€ 98,555
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
132 м²
€ 295,450
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
41 м²
€ 100,958
Коммерческая
Helvecia, Венгрия
515 м²
€ 400,361
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
280 м²
€ 425,000
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 147 м²
€ 507,462
Коммерческая
Лайошмиже, Венгрия
1 050 м²
€ 1,041,634
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 614,297
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 406 м²
€ 681,068
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€ 237,706
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
250 м²
€ 552,706
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€ 416,653
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€ 1,282,010
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
835 м²
€ 1,068,342
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€ 167,154
Продается в центре Кечкемета, очень доступный, оживленный, на участке 705 кв.м., построенный…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
162 м²
€ 109,208
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
76 м²
3 Этаж
€ 84,469
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
115 м²
€ 95,813
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
136 м²
€ 191,353
РАБОТА В ЦЕНТРЕ КЕХСКИХ СЕЛЬСКОВ!В настоящее время он спроектирован как офис, но его полезно…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
106 м²
€ 121,688
Продается хорошо построенное здание из 4 торговых комнат. Подходит для любой деятельности, с…
Коммерческая
Орговань, Венгрия
398 м²
€ 204,343
Kecskemét продает в нашем необычном предложении 30 км его водосбора полный центр здоровья с …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
110 м²
€ 84,722
110 нм магазины, офис продаются в Kecskemét Széchenyiváros оживленной развязке. ВЫДАЮЩИЕСЯ И…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
900 м²
€ 401,799
Продажа в Кечкемете, на главной дороге Зона GKSZ, может быть построена до 50%, всего 2451м2 …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
580 м²
€ 176,792
Многофункциональный магазин, депозитарий, промышленный - недвижимый со стороны Kecskemét для…
Коммерческая
Лайошмиже, Венгрия
280 м²
€ 126,280
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ДЕЛОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВНИМАНИЕ КОРМИЛЬЦЕВ На…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
536 м²
€ 505,119
* ПРОДАВЕЦ ГОСТЕВОГО ДОМА! * До Kecskemét в центре города очень близко, рядом с оживленной …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
120 м²
€ 89,544
В центре города Кечкемет, во дворе для покупок, находится коммерческое помещение площадью 25…
Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия
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