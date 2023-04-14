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Купить инвестиционная недвижимость в Кечкемет, Венгрия

Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 611,265
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€ 414,597
Инвестиционнаяв Kecskemeti jaras, Венгрия
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€ 1,275,683

Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия

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