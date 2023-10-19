Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Кечкемет
  5. Гостиницы, отели

Отели в Кечкемет, Венгрия

коммерческая недвижимость
15
инвестиционная недвижимость
3
Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Hernad, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Hernad, Венгрия
Площадь 700 м²
ПУСТЬ ОН РИСУЕТ БОЛЬШУЮ, ЧТОБЫ МЕЧТАТЬ. Предприниматели, инвесторы внимание! В округе Пешт…
€196,480
Офис с парковкой, с балконом, новое здание в Шопрон, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, новое здание
Шопрон, Венгрия
Площадь 57 м²
Новый сервисный дом, строящийся в Шопрон 2 .emeletén, 2 офисы конференц-залов, gk. с автосто…
€87,611
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Будапешт, Венгрия
Офис с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Будапешт, Венгрия
Площадь 39 м²
Маргит körút почти, со стороны улицы, 39-нанометровый продавец магазинов
€107,585
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сентендре, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сентендре, Венгрия
Площадь 245 м²
Мы предлагаем на продажу в центре Сентендре рабочий ресторан площадью 245 кв.м с кухней холо…
€662,880
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 505 м²
€407,056
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Kecskemeti jaras, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 580 м²
Многофункциональный магазин, депозитарий, промышленный - недвижимый со стороны Kecskemét для…
€184,500
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 232 м²
€326,167
Коммерческая в Хевиз, Венгрия
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
Площадь 280 м²
€333,995
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Nyirbator, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Nyirbator, Венгрия
Площадь 320 м²
В центре березовой бури продается высокодоходная компания со всеми ее активами и ценностями …
€191,688
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дьёндьёш, Венгрия
Коммерческая с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 1 964 м²
В историческом винодельческом регионе Матраалья, между жемчугом и Матрафюредом, 24. с. Рядом…
€287,532
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 57 м²
€59,493
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 101 м²
€285,093
Realting.com
Перейти