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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kecskemeti jaras
Купить коммерческую недвижимость в Кечкемет, Венгрия
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22 объекта найдено
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Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
41 м²
€ 98,068
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
132 м²
€ 293,992
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
41 м²
€ 100,460
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
280 м²
€ 425,000
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 147 м²
€ 504,958
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 611,265
In Kecskemét, next to the new Mercedes factory a 7030qm industrial field for sale. It has a …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 406 м²
€ 677,707
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€ 236,533
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
481 м²
€ 414,597
Инвестиционная
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 300 м²
€ 1,275,683
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
835 м²
€ 1,063,069
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
420 м²
€ 166,329
Продается в центре Кечкемета, очень доступный, оживленный, на участке 705 кв.м., построенный…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
162 м²
€ 108,669
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
76 м²
3 Этаж
€ 84,052
Kecskemét в сердце центра города 3 комнатные квартиры продает он лифтмен был построен в 2000…
Офис
Kecskemeti jaras, Венгрия
115 м²
€ 95,340
On frequented place, in Kecskemét downtown, it even onto lawyer's office's forming, excellen…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
136 м²
€ 190,408
РАБОТА В ЦЕНТРЕ КЕХСКИХ СЕЛЬСКОВ!В настоящее время он спроектирован как офис, но его полезно…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
106 м²
€ 121,087
Продается хорошо построенное здание из 4 торговых комнат. Подходит для любой деятельности, с…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
110 м²
€ 84,304
110 нм магазины, офис продаются в Kecskemét Széchenyiváros оживленной развязке. ВЫДАЮЩИЕСЯ И…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
900 м²
€ 399,816
Продажа в Кечкемете, на главной дороге Зона GKSZ, может быть построена до 50%, всего 2451м2 …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
580 м²
€ 175,919
Многофункциональный магазин, депозитарий, промышленный - недвижимый со стороны Kecskemét для…
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
536 м²
€ 502,626
* ПРОДАВЕЦ ГОСТЕВОГО ДОМА! * До Kecskemét в центре города очень близко, рядом с оживленной …
Коммерческая
Kecskemeti jaras, Венгрия
120 м²
€ 89,102
В центре города Кечкемет, во дворе для покупок, находится коммерческое помещение площадью 25…
Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия
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