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  5. Kazincbarcikai jaras

Коммерческая недвижимость в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

Казинцбарцика
2
2 объекта найдено
Коммерческая в Казинцбарцика, Венгрия
Коммерческая
Казинцбарцика, Венгрия
72 м²
€ 65,867
Коммерческая в Казинцбарцика, Венгрия
Коммерческая
Казинцбарцика, Венгрия
4 000 м²
€ 637,137
С фирмой для продажи, полное оборудование, акции (акции, основанные на текущем состоянии и с…
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