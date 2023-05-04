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Коммерческая недвижимость в Капувар, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая в Капувар, Венгрия
Коммерческая
Капувар, Венгрия
183 м²
€ 105,058
Дьер - Мозон - Округ Шопрон, Капувар, 183 кв.м. - Продается с террасой 32 кв.м. -.Недвижимос…
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