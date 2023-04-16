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Купить коммерческую недвижимость в Капошвар, Венгрия

1 объект найдено
Коммерческая 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 1 690 м²
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в Капошвар, Венгрия

недорогая
элитное
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