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Купить коммерческую недвижимость в Kalocsai jaras, Венгрия

Калоча
1
Шольт
1
2 объекта найдено
Коммерческаяв Калоча, Венгрия
Коммерческая
Калоча, Венгрия
936 м²
€ 299,931
Коммерческаяв Шольт, Венгрия
Коммерческая
Шольт, Венгрия
572 м²
€ 227,626

Параметры недвижимости в Kalocsai jaras, Венгрия

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