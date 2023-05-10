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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Коммерческая недвижимость в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
Szolnoki jaras
13
Сольнок
13
Tiszafueredi jaras
8
Jaszapati jaras
3
Toeroekszentmiklosi jaras
3
Ясапати
3
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30 объектов найдено
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Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1
36 м²
€ 44,421
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
68 м²
€ 104,727
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
463 м²
€ 121,149
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
738 м²
€ 524,980
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
256 м²
€ 158,955
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
222 м²
€ 42,806
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
1 709 м²
€ 1,145,018
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
1 066 м²
€ 751,126
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
643 м²
€ 511,250
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
205 м²
€ 58,152
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
1
752 м²
€ 850,000
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
178 м²
€ 201,915
Коммерческая
Тисаэрш, Венгрия
280 м²
€ 64,344
Коммерческая
Надьиван, Венгрия
146 м²
€ 34,999
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
210 м²
€ 53,575
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
114 м²
€ 131,649
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
150 м²
€ 38,229
Коммерческая
Кунсентмартон, Венгрия
240 м²
€ 535,749
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
512 м²
€ 481,905
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
140 м²
€ 457,675
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
1 104 м²
€ 646,129
Коммерческая
Кишуйсаллаш, Венгрия
500 м²
€ 172,032
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1
2 398 м²
€ 700,000
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
1
1 905 м²
€ 1,400,000
Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
570 м²
€ 403,831
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
3 800 м²
€ 271,913
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
189 м²
€ 28,268
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
1 104 м²
€ 449,055
Офис
Szolnoki jaras, Венгрия
205 м²
€ 97,871
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
437 м²
€ 116,985
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