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  4. медье Яс-Надькун-Сольнок

Коммерческая недвижимость в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

Szolnoki jaras
13
Сольнок
13
Tiszafueredi jaras
8
Jaszapati jaras
3
Toeroekszentmiklosi jaras
3
Ясапати
3
30 объектов найдено
Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 44,421
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 68 м²
€ 104,727
Коммерческая в Oermenyes, Венгрия
Коммерческая
Oermenyes, Венгрия
Площадь 463 м²
€ 121,149
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 738 м²
€ 524,980
Коммерческая в Тисафюред, Венгрия
Коммерческая
Тисафюред, Венгрия
Площадь 256 м²
€ 158,955
Коммерческая в Kengyel, Венгрия
Коммерческая
Kengyel, Венгрия
Площадь 222 м²
€ 42,806
Коммерческая в Ясапати, Венгрия
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
Площадь 1 709 м²
€ 1,145,018
Коммерческая в Ясапати, Венгрия
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
Площадь 1 066 м²
€ 751,126
Коммерческая в Ясапати, Венгрия
Коммерческая
Ясапати, Венгрия
Площадь 643 м²
€ 511,250
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
Площадь 205 м²
€ 58,152
Коммерческая 1 ванная в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 752 м²
€ 850,000
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 178 м²
€ 201,915
Коммерческая в Тисаэрш, Венгрия
Коммерческая
Тисаэрш, Венгрия
Площадь 280 м²
€ 64,344
Коммерческая в Надьиван, Венгрия
Коммерческая
Надьиван, Венгрия
Площадь 146 м²
€ 34,999
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
Площадь 210 м²
€ 53,575
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 114 м²
€ 131,649
Коммерческая в Тисадерж, Венгрия
Коммерческая
Тисадерж, Венгрия
Площадь 150 м²
€ 38,229
Коммерческая в Кунсентмартон, Венгрия
Коммерческая
Кунсентмартон, Венгрия
Площадь 240 м²
€ 535,749
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 512 м²
€ 481,905
Коммерческая в Тисасентимре, Венгрия
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 140 м²
€ 457,675
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 1 104 м²
€ 646,129
Коммерческая в Кишуйсаллаш, Венгрия
Коммерческая
Кишуйсаллаш, Венгрия
Площадь 500 м²
€ 172,032
Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 398 м²
€ 700,000
Коммерческая 1 ванная в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Szolnoki jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 905 м²
€ 1,400,000
Коммерческая в Абадсалок, Венгрия
Коммерческая
Абадсалок, Венгрия
Площадь 570 м²
€ 403,831
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 3 800 м²
€ 271,913
Коммерческая в Тисасентимре, Венгрия
Коммерческая
Тисасентимре, Венгрия
Площадь 189 м²
€ 28,268
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 1 104 м²
€ 449,055
Офис в Szolnoki jaras, Венгрия
Офис
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
€ 97,871
Коммерческая в Szolnoki jaras, Венгрия
Коммерческая
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 437 м²
€ 116,985
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