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Инвестиционная недвижимость в Hodmezovasarhelyi jaras, Венгрия

коммерческая недвижимость
3
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная в Миндсент, Венгрия
Инвестиционная
Миндсент, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€1,19 млн
Realting.com
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