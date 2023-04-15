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Купить ресторан в Хевиз, Венгрия

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Хевиз, Венгрия
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
160 м²
€ 360,000
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
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