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Венгрия
Задунайский край
медье Зала
Keszthelyi jaras
Хевиз
Купить коммерческую недвижимость в Хевиз, Венгрия
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21 объект найдено
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Коммерческая
Хевиз, Венгрия
90 м²
€ 104,321
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 1,043,206
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
600 м²
€ 1,300,000
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
260 м²
€ 452,056
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
285 м²
€ 615,224
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
21 м²
€ 85,329
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
400 м²
€ 1,056,580
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
68 м²
€ 101,646
Коммерческая 20 ванных
Хевиз, Венгрия
20 ванных комнат
515 м²
€ 1,150,201
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
300 м²
€ 449,381
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
280 м²
€ 342,386
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
300 м²
€ 962,959
Отель
Хевиз, Венгрия
Количество этажей 3
€ 455,000
На одной из самых красивых панорамных улиц Хевиза продается трехэтажный семейный дом, подход…
Ресторан, кафе
Хевиз, Венгрия
160 м²
€ 360,000
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ! Во всемирно известном курортном городе Хевиз, в популярном …
Инвестиционная
Хевиз, Венгрия
410 м²
€ 165,843
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
170 м²
€ 211,316
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
150 м²
€ 101,378
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
1 532 м²
€ 3,450,604
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
335 м²
€ 410,461
Термальная вода - выдающаяся инвестиционная возможность на его центральной части, в центре г…
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
370 м²
€ 454,648
Внимание предпринимателей! Крупнейший торфяной цех превратился в продающийся на термальной в…
Коммерческая
Хевиз, Венгрия
100 м²
€ 294,721
100 нм предприятия в центре компании-продавца тепловой воды Хорошо доступен мирный трансп…
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