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Коммерческая недвижимость в Hevesi jaras, Венгрия

Хевеш
1
1 объект найдено
Коммерческая 1 ванная в Хевеш, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
1 ванных комнат 330 м²
€ 160,000
Realting.com
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