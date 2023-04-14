Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Хевеш
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в медье Хевеш, Венгрия

Gyoengyoesi jaras
1
Дьёндьёш
1
Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офисв Дьёндьёш, Венгрия
Офис
Дьёндьёш, Венгрия
283 м²
€ 205,620
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…

Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти