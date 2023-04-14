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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Купить коммерческую недвижимость в медье Хевеш, Венгрия
Gyoengyoesi jaras
11
Дьёндьёш
9
Egri jaras
8
Petervasarai jaras
7
Эгер
5
Hatvani jaras
3
Лёринци
2
Fuezesabonyi jaras
1
Hevesi jaras
1
Хатван
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31 объект найдено
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Коммерческая
Хатван, Венгрия
366 м²
€ 374,217
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
19 м²
€ 47,546
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
360 м²
€ 294,238
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
4 886 м²
€ 3,000,000
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
140 м²
€ 237,797
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
940 м²
€ 987,000
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
87 м²
€ 17,275
Коммерческая
Шаруд, Венгрия
2 970 м²
€ 1,738,677
Коммерческая
Парад, Венгрия
345 м²
€ 262,844
Коммерческая
Широк, Венгрия
258 м²
€ 199,814
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
497 м²
€ 294,238
In Mátraderecske, the village's iconic inn-pension is for sale, with 18 rooms/bathrooms with…
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
252 м²
€ 358,435
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
286 м²
€ 374,484
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
226 м²
€ 104,321
Коммерческая
Paradsasvar, Венгрия
150 м²
€ 48,148
Коммерческая 1 ванная
Хевеш, Венгрия
1 ванных комнат
330 м²
€ 160,000
Коммерческая
Лёринци, Венгрия
3 250 м²
€ 744,148
Коммерческая
Egerszalok, Венгрия
200 м²
€ 260,000
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
3 937 м²
€ 2,514,394
Коммерческая
Egri jaras, Венгрия
350 м²
€ 358,786
Инвестиционная
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,727,487
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
9 660 м²
€ 1,727,487
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
106 м²
€ 21,399
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
650 м²
€ 97,537
Коммерческая
Матрадеречке, Венгрия
270 м²
€ 119,595
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
500 м²
€ 794,441
Коммерческая
Matraszentimre, Венгрия
420 м²
€ 704,283
Инвестиционная
Atkar, Венгрия
900 м²
€ 115,020
Коммерческая
Дьёндьёш, Венгрия
350 м²
€ 385,377
В историческом центре города, украшенном бисером, рядом с рынком продается офисный магазин-р…
Офис
Дьёндьёш, Венгрия
283 м²
€ 205,620
INTO INVESTORS' ATTENTION! In Gyöngyös downtown salesman it 10 offices and it technikai(szer…
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Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия
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