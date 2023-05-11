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Другое в Харкань, Венгрия

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1 объект найдено
Другое 10 спален в Харкань, Венгрия
Другое 10 спален
Харкань, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 201 м²
Количество этажей 3
€ 1,120,000
Eladásra kínálok egy három szintes gasztronómiai egységet Harkány belvárosában. Az épület cs…
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