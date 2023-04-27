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Коммерческая недвижимость в Hajduszoboszloi jaras, Венгрия

Хайдусобосло
10
12 объектов найдено
Коммерческая в Эбеш, Венгрия
Коммерческая
Эбеш, Венгрия
680 м²
€ 1,871,239
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
108 м²
€ 66,803
Коммерческая в Хайдусоват, Венгрия
Коммерческая
Хайдусоват, Венгрия
60 м²
€ 31,811
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
498 м²
€ 614,836
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
760 м²
€ 360,882
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
784 м²
€ 935,620
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
505 м²
€ 478,690
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
378 м²
€ 359,519
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
2 000 м²
€ 2,103,808
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
170 м²
€ 93,535
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
350 м²
€ 227,195
Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
1 000 м²
€ 799,286
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